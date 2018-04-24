Американский F-35 аварийно сел в Японии

Истребитель F-35 ВВС США совершил аварийную посадку на юго-западе Японии, сообщили местные СМИ.

Как сообщает агентство Киодо, американский F-35 совершил аварийную посадку на базе воздушных сил самообороны Японии в Фукуоке.

Информации о повреждениях самолета и пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Напомним, в феврале у американского истребителя загорелся двигатель в небе над Японией.

Сообщалось также, что кабмин Японии планирует увеличить закупки истребителей пятого поколения F-35A, докупив в ближайшие шесть лет не менее 20 истребителей в дополнение к ранее заказанным 42 машинам.