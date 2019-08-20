Фюзеляж самолета из Жуковского приподняли при помощи пневмоподушек

Фюзеляж самолета А321 приподняли с помощью пневмоподушек, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

«Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек», – рассказал представитель штаба ТАСС.

Ранее был демонтирован двигатель воздушного судна. Также специалисты завершили демонтаж салона самолета. Работы по подготовке эвакуации самолета планируется вскоре завершить.

Напомним, в двигатель самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь попали чайки. Экипаж принял решение посадить самолет в кукурузном поле. Президент Владимир Путин присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и пилоту Георгию Мурзину звание Героев России.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



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