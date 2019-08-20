У самолета из Жуковского демонтировали двигатель

Один из двигателей самолета А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский, был демонтирован, из правого крыла воздушного судна начата откачка топлива.

«Один из двигателей самолета уже демонтирован, в настоящий момент из правого крыла самолета производится откачка топлива», – сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента ТАСС.

В ближайшие дни будут завершены работы по подготовке к эвакуации воздушного судна. Ранее специалисты уже демонтировали пассажирские кресла.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Во время взлета в двигатель самолета попали чайки, из-за чего двигатель загорелся и отвалился. Экипаж принял решение посадить самолет в кукурузном поле, при ЧП никто не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



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