Салон севшего в поле A321 полностью демонтирован

Специалисты завершили демонтаж салона самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский в Подмосковье.

«Полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета», – сообщил представитель оперативного штаба по ликвидации последствий авиаинцидента ТАСС.

Он уточнил, что в понедельник также должны пройти работы по демонтажу двигателей и предварительные работы по отстыковке крыльев самолета.

Работы по подготовке самолета к эвакуации с места аварийной посадки начались еще в воскресенье. Тогда сообщалось, что под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут и погрузят на платформу, после чего борт доставят в ЛИИ им. Громова.

Напомним, 15 августа в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.

16 августа Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Позже была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

Газета ВЗГЛЯД писала о «чуде», произошедшем на кукурузном поле под Москвой.

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