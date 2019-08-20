Суд арестовал Яшина за нарушение правил проведения митинга

Троицкий суд Москвы вновь арестовал незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму и главу совета депутатов Красносельского муниципального округа Илью Яшина на 10 суток.

«Суд постановил признать виновным Яшина в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга») и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток», – сказали в суде.

В понедельник суд отказался рассматривать вопрос об аресте Яшина, вернув материалы дела в полицию для устранения недостатков, передает ТАСС.

На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину.

8 июля Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля. 29 июля Щербинский суд Москвы также признал кандидата в депутаты виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию.