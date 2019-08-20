Нефть подорожала после значительного роста цен в понедельник

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх после роста в понедельник на 1-2%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07% – до 59,78 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,05%, составив 56,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов остается торговый конфликт между США и Китая. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Инвесторы теперь ждут нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который может состояться в сентябре.