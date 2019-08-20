Фото удивленной кошки привело в восторг пользователей Сети

Пользователей Сети восхитила и рассмешила фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.

Пользователь под ником despisesunrise опубликовал фото удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал. Причем из-за косметического зеркала, увеличивающего изображение, кажется, что голова кошки больше, чем на самом деле.

Cat seeing reflection in magnifying mirror pic.twitter.com/aeKFb6u8GB — 41 Strange (@41Strange) August 17, 2019

Некоторые комментаторы предположили, что кошка испугалась собственного вида. Между тем, другие отметили, что кошка, вероятно, видит в отражении фотографа и его искаженное отражение удивило животное.

Многие посчитали, что это одно из самых смешных фото кошек, что они когда-либо видели, передает РИА «Новости».