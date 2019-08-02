В Госдуме предложили задерживать участников несанкционированных акций на 72 часа

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил расширить полномочия оперативных и следственных органов по выявлению организаторов и провокаторов уличных беспорядков в связи с возбуждением Следственным комитетом уголовного дела о массовых беспорядках после акции в центре Москвы 27 июля.

Срок административного задержания не может превышать трех часов, а в некоторых случаях 48 часов. По словам парламентария, на данный момент по статье 20.2 КоАП участник несанкционированной акции в первый раз задерживается на 3 часа.

«Этого времени явно недостаточно на проведение всех оперативно-разыскных мероприятий по установлению его причастности к нарушению закона. По статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» это время доходит до 48 часов. Считаю необходимым увеличить время задержания до 72 часов», – сказал Старшинов в комментарии для «Парламентской газеты».

Согласно УПК, срок задержания в связи с совершением уголовного преступления составляет 72 часа.

«Кроме этого, с учетом международного опыта, как например во Франции, Италии, Германии, полагаю необходимым увеличить суммы штрафов за участие в несанкционированных акциях до миллиона рублей», – подчеркнул депутат Михаил Старшинов.

В Москве 27 июля полицейские и росгвардейцы задержали более тысячи участников неразрешенной акции, проводимой рядом с мэрией. На акции протестующие нарушили общественный порядок и применили насилие к полицейским. Помимо этого участники митинга парализовали движение транспорта на Садовом кольце и «совершили иные противоправные действия».

По итогам Следственный комитет России завел уголовное дело о массовых беспорядках. По мнению ведомства, те, кто призывал к участию в несанкционированной акции 27 июля, заведомо допускали, что это может привести к массовым беспорядкам.