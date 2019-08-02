Медведчук обозвал Порошенко ничтожеством

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ответил на слова экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что при нем Медведчук «голову не мог поднять».

Медведчук, слова которого приводятся на сайте партии, ответил, что «поднимать голову» ему «не было необходимости», так как он «ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко». Слова бывшего президента Украины Медведчук назвал «бредом».

При этом Медведчук отметил, что Порошенко «молчит о своих просьбах по поводу липецкой фабрики, и не только о ней».

Обращаясь к бывшему главе государства, Медведчук заявил: «Последние три месяца вы настойчиво пытаетесь встретиться со мной. Вы хотите обсудить со мной причины вашего краха?».

На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине.

Напомним, на парламентских выборах на Украине «Оппозиционная платформа – За жизнь» набрала 13,05%, партия Порошенко «Европейская солидарность» – 8,10%.

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