В офисе Зеленского оценили поведение жены Нетаньяху

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не проявляла неуважение к Украине, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, комментируя поведение жены израильского политика по прилету в Киев.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину», – передает «Интерфакс» слова представителя офиса Зеленского.

В понедельник Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев, а в аэропорту бросила на пол хлеб-соль, который преподнесли девушки в традиционных нарядах.

Экс-посол Израиля в России Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Сара известна как «эмоциональная» дама. В то же время медиаэксперт Анатолий Шарий привел совершенно другую версию произошедшего.