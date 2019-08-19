Немецкой экономике предсказали рецессию

Центральный банк Германии (Бундесбанк) полагает, что в крупнейшей экономике еврозоны в течение двух кварталов подряд может происходить рецессия.

В новом ежемесячном обзоре Бундесбанка указывается, что после снижения ВВП на 0,1% в апреле-июне негативная динамика в экономике ФРГ может повториться в III квартале года, сообщают «Вести-Экономика».

«Общая экономическая активность может вновь немного сократиться в текущем квартале. Основная причина этого заключается в продолжающемся спаде в промышленности. Снижение активности в промышленном секторе в определенной степени усилилось из-за снижения спроса на экспортную продукцию», – говорится в обзоре.

Бундесбанк указывает на слабые показатели экспорта в Великобританию по причине ожидавшегося в марте Brexit. В связи с этим большой объем закупок в Великобритании произвели зимой.

«Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как долго продлится данная ситуация. На текущий момент пока неясно, когда экспортный сектор, а вместе с ним и промышленный сегмент экономики смогут восстановиться и не привести к более серьезным последствиям во внутренней экономике. На рынке труда уже проявляются признаки слабости, настроения в сфере услуг также ухудшаются», – отметили в Бундесбанке.

В правительстве ФРГ признают ухудшение ситуации в экономике, в связи с чем министр финансов Олаф Шольф на прошлой неделе заявил о готовности выделить дополнительные средства из бюджета страны.

Кроме того, издание Spiegel сообщало со ссылкой на источник в минфине о возможности перехода Германии к дефицитному бюджету.

В июле газета ВЗГЛЯД также писала о прогнозах экономистов о возможности нового мирового экономического кризиса.