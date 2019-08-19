В Британии нашли «доказательства» участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала из открытых источников «доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года».

В частности, аналитики обнаружили множество спутниковых снимков с якобы российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины, а также с танками Т-72Б3, которые, как заявили в Британии, на тот момент использовались только в вооруженных силах России, пишет The Guardian.

Собранные Forensic Architecture «доказательства участия российских военных в конфликте на Украине» рассчитывают использовать для подкрепления судебных исков украинских боевиков-добровольцев против России.

В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов).