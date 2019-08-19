Шойгу опроверг мнение о попытках «задирать» США полетами Ту-160

Авиация России проводит плановую работу, а не пытается «задирать» США полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он пояснил, что Россия «восстановила то, что было» – «стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда она летала когда-то», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

США в курсе этих полетов, Россия проводит «нормальную плановую работу», заявил Шойгу.

«А вот давайте, у нас настроение сегодня есть, давайте мы «позадираем» немножко – нет, – сказал министр. – Ну как вы себе представляете – задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами фактически».

К плановой работе глава российского военного ведомства отнес и совместное с авиацией Китая патрулирование над нейтральными водами. Такими шагами «соседи, которые хотят сотрудничать и иметь стратегическое партнерство», указывают на желание «обеспечить свою безопасность», заявил министр.

14 августа российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили перелет на аэродром Анадырь, который является самым восточным городом России и находится в приграничной зоне.