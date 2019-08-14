Ракетоносцы Ту-160 выполнили перелет в Анадырь

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили перелет на аэродром Анадырь, который является самым восточным городом России и находится в приграничной зоне.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта дислокации на аэродром Анадырь», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ведомство отметило, что самолеты потратили на перелет более восьми часов и преодолели свыше 6 тыс. километров.

В сентябре прошлого года сообщалось, что «Белые лебеди» (Ту-160) впервые приземлились на аэродроме Анадырь.

В августе российские Ту-95МС уже приближались к Аляске, которая через Берингов пролив граничит с Чукоткой.