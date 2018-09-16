Опубликовано видео полета Ту-160 через Северный полюс

В Сети опубликовано видео полета стратегических бомбардировщиков Ту-160 («Белый лебедь») из Саратовской области на Чукотку; общая протяженность маршрута составила более 8 тыс. километров, полет состоялся в августе во время учений.

Кадры опубликовал телеканал «Звезда». В Минобороны сообщали, что «Белые лебеди» впервые совершили посадку на аэродроме Анадырь.

Ту-160 – это самый крупный и самый мощный сверхзвуковой и тяжелый боевой самолет в мире. Разработан в ОКБ Туполева в 1970-х годах.

В сентябре два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 в рамках учений Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили полет над Средиземным морем.