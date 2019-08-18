Джонсон встретится с Меркель и Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 21 августа, примет в Берлине британского премьера Бориса Джонсона, передает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Как ожидается, одной из тем встречи станет выход Великобритании из Европейского союза, передает ТАСС.

А днем ранее, во вторник, Джонсон будет в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

Напомним, более трети жителей Великобритании (34%) согласились с планами премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября.

Газета Sunday Times предупреждала, что в случае выхода Британии из Евросоюза без сделки страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива.