Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.0 комментариев
Вулин охарактеризовал приговор Додику как элемент гибридной войны
Вулин охарактеризовал приговор Додику и санкции против NIS как элементы гибридной войны
Замглавы правительства Сербии Александар Вулин на встрече в Москве заявил, что решение суда по вопросу главы Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику и санкции США против NIS являются частью западной гибридной войны.
Вулин на встрече с директором СВР Сергеем Нарышкиным заявил, что приговор Додику и санкции США против Нефтяной индустрии Сербии стали частью гибридной войны Запада против Белграда, передает ТАСС.
По его словам, западные спецслужбы предпринимают попытки организации «цветной революции» с целью дестабилизации обстановки в Сербии. Он также отметил, что конечной целью данных действий является свержение президента Александра Вучича и законно избранного правительства.
Пресс-служба сербского правительства сообщила, что данные меры со стороны Запада направлены на подрыв стабильности в стране и попытку вмешательства во внутренние дела Сербии.
Вулин выразил обеспокоенность по поводу роста иностранного влияния и давления на национальные интересы Сербии.
Санкции США против NIS вводятся в период усиления протестов в стране, что может привести к росту недовольства среди населения, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Напомним, в начале февраля сербские студенты заблокировали три моста в Нови-Саде в знак протеста после трагедии на вокзале, к акциям присоединились аграрии и байкеры. До этого в США потребовали полного выхода России из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».