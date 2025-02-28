Вулин охарактеризовал приговор Додику и санкции против NIS как элементы гибридной войны

Tекст: Александра Юдина

Вулин на встрече с директором СВР Сергеем Нарышкиным заявил, что приговор Додику и санкции США против Нефтяной индустрии Сербии стали частью гибридной войны Запада против Белграда, передает ТАСС.

По его словам, западные спецслужбы предпринимают попытки организации «цветной революции» с целью дестабилизации обстановки в Сербии. Он также отметил, что конечной целью данных действий является свержение президента Александра Вучича и законно избранного правительства.

Пресс-служба сербского правительства сообщила, что данные меры со стороны Запада направлены на подрыв стабильности в стране и попытку вмешательства во внутренние дела Сербии.

Вулин выразил обеспокоенность по поводу роста иностранного влияния и давления на национальные интересы Сербии.

Санкции США против NIS вводятся в период усиления протестов в стране, что может привести к росту недовольства среди населения, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Напомним, в начале февраля сербские студенты заблокировали три моста в Нови-Саде в знак протеста после трагедии на вокзале, к акциям присоединились аграрии и байкеры. До этого в США потребовали полного выхода России из доли в «Нефтяной индустрии Сербии».