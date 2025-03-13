  • Новость часаВ Курской области нашли 154 числившихся пропавшими жителя
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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    Путин заявил, что у ВСУ в Курской области остается выбор сдаться или погибнуть
    Хинштейн пообщался с нашедшейся замглавреда газеты «Суджанские новости» Демьяненко
    Послы ФРГ и Дании посетили МИД России для рабочих контактов
    Захарова назвала ложью слова президента Италии о ядерной угрозе от России
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    8 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    13 марта 2025, 22:21 • Новости дня

    ПДК вредных веществ превышена из-за пожара на свалке в Новороссийске

    Превышение ПДК сажи и угарного газа зафиксировано из-за пожара на свалке в Новороссийске

    Tекст: Вера Басилая

    Вследствие пожара на мусорном полигоне в Новороссийске зафиксировано превышение ПДК вредных веществ, включая сажу и угарный газ, в воздухе жилых районов, сообщил Роспотребнадзор по Краснодарскому краю.

    Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ обнаружено в воздухе на территории хутора Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской из-за пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, передает ТАСС.

    В результате возгорания, которое произошло на полигоне в селе Борисовка, в воздухе зафиксированы избыточные уровни сажи, взвешенных веществ и угарного газа.

    Санитарные врачи рекомендовали жителям близлежащих районов избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и использовать маски и респираторы при необходимости выхода на улицу. Пожар на полигоне был зафиксирован в ночь на четверг, и его причины будут определены после тушения.

    По данным прокуратуры Краснодарского края, ООО «Терра-Н», эксплуатирующее полигон, ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичные инциденты. Новороссийское лесничество следит за ситуацией на границе полигона с лесом, чтобы предотвратить распространение огня.

    13 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву

    L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву

    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия могут быть причастны к недавней атаке дронов на Москву, в результате которой было сбито 343 беспилотника, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.

    По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.

    L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

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    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

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    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    13 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России, так как дает Украине возможность перегруппировки сил.

    Ушаков высказал мнение, что перемирие лишь даст украинским силам время для набора сил и продолжения военных действий, передает ТАСС.

    «30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», – сказал он журналистам.

    Ушаков также отметил, что предложение о временном перемирии на фоне наступления Вооруженных сил России является поспешным действием, которое не способствует установлению долгосрочного мира.

    Ранее Ушаков подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны.

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    13 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал главу МИД Эстонии некомпетентным неучем
    Премьер Грузии назвал главу МИД Эстонии некомпетентным неучем
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна является «абсолютно некомпетентным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей «Грузинской мечты», трехкратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе, глава правительства Грузии сказал, что Цахкна дважды безуспешно пытался получить диплом о высшем образовании.

    «Сначала в Тарту, потом в Торонто, и оба раза не смог», – отметил председатель кабмина Грузии в интервью телекомпании «Имеди».

    Ираклий Кобахидзе считает, что министр иностранных дел Эстонии «не оставляет впечатление серьезного человека» и в целом в этой стране во власти «абсолютно неавторитетные люди», как и в других критикующих Грузию странах.

    «Человек не выучился, а сейчас на посту главы МИД Эстонии санкционирует трехкратного Олимпийского чемпиона. Цахкна сам является трехкратным Олимпийским чемпионом по несоответствию должности», – подчеркнул грузинский премьер.

    Ранее в Тбилиси назвали «клоунадой» лишение мэра Тбилиси, генсека правящей «Грузинской мечты» Кахи Каладзе присвоенного бывшему футболисту киевского «Динамо» в 1999 году звания мастера спорта Украины международного класса.

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    13 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий

    Лавров: Киев врал о перемирии на Украине с 2014 года

    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    Лавров сообщил в интервью RT, размещенном в Telegram-канале, что с 2014 года перемирия на Украине объявлялись неоднократно, однако каждый раз они сопровождались обманом со стороны Киева при поддержке европейских стран. По словам главы МИД, это касалось Минских соглашений и договоренностей, разрушенных после событий 2014 года, а также иных договоренностей, например, в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все достигнутые с Украиной договоренности о перемирии не выполнялись, что вызывало недовольство российской стороны. Он указал на значительную роль европейских стран в поддержке Киева и его действий, связанных с нарушением этих соглашений.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

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    13 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием

    Лукашенко заявил о неспособности США поймать Россию на уловку с перемирием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    Лукашенко заявил, что предложение о временном перемирии на Украине не станет уловкой для России, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что в условиях постоянных обманов со стороны Запада пришло время начать «думать головой».

    «Нет, они уже нас не поймают, а Россию – тем более», – сказал Лукашенко, обсуждая возможность того, что предложение о перемирии может быть прикрытием для обманных действий.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Лукашенко, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    13 марта 2025, 10:59 • Новости дня
    Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с Олега Кана

    Суд подтвердил взыскание более 358,7 млрд рублей с «крабового короля» Олега Кана

    Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с Олега Кана
    @ vk.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд России отказался пересматривать решение о взыскании 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников, включая «крабового короля» Олега Кана, за нарушение законодательства в сфере экономической безопасности.

    Верховный суд России подтвердил взыскание более 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая известного бизнесмена Олега Кана, также именуемого «крабовым королем», сообщает РИА «Новости». Судья Владимир Попов вынес решение после изучения кассационных жалоб 17 ответчиков.

    Судья Попов заявил, что не нашел оснований для передачи кассационных жалоб в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России. В результате судебные акты трех нижестоящих инстанций остаются в силе.

    Как отмечается в определении суда, ответчики, включая Олега Кана, находились под контролем иностранных инвесторов и действовали с умыслом, нарушая законодательство. Их деятельность была признана стратегически важной для экономики России, а также наносящей вред водным биологическим ресурсам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у «крабового короля» Олега Кана нашли долги на сумму 336 млрд рублей.

    Защита Кана обжаловала приговор, назначивший ему 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке.

    Суд ранее взыскал с «крабовых королей» Дальнего Востока миллиарды рублей.

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    13 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола

    Группировка войск «Север» освободила Суджу, Меловой и Подол в Курской области

    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в ходе наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» успешно освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. Это стало результатом проведенных наступательных действий, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в результате наступательных действий российские войска нанесли поражение нескольким бригадам и полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктах. В том числе отражена одна контратака противника.

    Также ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких районах Сумской области. В течение последних суток ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другие виды техники. Сообщается об уничтожении двух пунктов управления беспилотников.

    На протяжении всего периода боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая более 67 тыс. военнослужащих и 392 танка. Также уничтожены многочисленные боевые машины, артиллерийские орудия, пусковые установки, системы радиоэлектронной борьбы и другие виды техники.

    Ранее Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи.

    Кремль сообщил, что операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию.

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.

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    13 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие регулярных телефонных переговоров с помощником президента США Майком Уолтцем, в ходе которых обсуждаются важные внешнеполитические темы. Так, Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

    Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что такие контакты стали довольно частыми в последнее время. «Я могу сказать, что я сам последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майклом Уолтцем», – подчеркнул Ушаков. Вчера, по словам Ушакова, Уолтц позвонил и сообщил о результатах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись в Джидде.

    В интервью программе «60 минут» он также отметил, что изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны. Ушаков заявил, что шаги, имитирующие мирные действия, не являются эффективными в текущей ситуации и никому не нужны.

    Также он выразил озабоченность тем, что временные меры могут создать иллюзию прогресса, но на самом деле не способствуют достижению реального мира.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков беседовал с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

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    13 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюма
    ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюма
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России предотвратила серию покушений, в ходе которых украинские спецслужбы планировали отправить участникам спецоперации бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы.

    ФСБ России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые спецслужбы Украины планировали провести против участников специальной военной операции (СВО) и государственных служащих, передает РИА «Новости».

    В ходе операции в аэропорту Челябинска были обнаружены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Эти устройства были готовы к срабатыванию при открытии, специалисты ФСБ обезвредили их.

    В Первоуральске задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и госслужащим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания с агентом прекратили связь, и он не получил вознаграждение. В 2024 году он собирал информацию о российских военнослужащих и сотрудниках оборонных предприятий в Энгельсе и Екатеринбурге.

    В Челябинске также был найден еще один тайник с четырьмя аналогичными взрывными устройствами, предназначенными для военнослужащих Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Организован розыск лиц, причастных к изготовлению и закладке взрывных устройств.

    На видео ФСБ России показано, что в наборах с бомбами находились георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Граждан призвали быть осторожными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла попытку ввоза на территорию России взрывных устройств, спрятанных в православных иконах, с Украины через страны ЕС. Дело о провозе взрывчатки в иконах было прекращено в отношении одного из фигурантов – Хочбара Джамалова. Подозреваемый по этому делу отказывается признавать свою вину.

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    13 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России

    Correctiv: США обсуждают с Россией и Германией покупку «Северных потоков»

    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» для возобновления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине, пишет немецкое издание Correctiv.

    Немецкое издание Correctiv пишет, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Помимо «Северных потоков», американская сторона проявляет интерес к дочерней компании «Роснефти» в Германии, передает «Газета.Ru».

    Эта компания владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба». Также речь идет о возможном приобретении меньших долей в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

    Ранее СМИ писали, что Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу.

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    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

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