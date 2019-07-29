Британия приготовилась к срочному Brexit

По инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона власти страны готовятся к выходу из состава Европейского союза по «жесткому» сценарию – без заключения соглашения с Брюсселем, сообщил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб.

«Срочное осуществление подготовки (к Brexit без сделки – прим. ВЗГЛЯД) – это предложение премьер-министра, и кабинет его принял», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.

«Мы хотим достичь хорошей сделки с нашими партнерами в ЕС и друзьями, но для этого нужно отменить недемократичный «бэкстоп» (страховочный план для ирландской границы – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз не принял требование Джонсона для заключения нового соглашения по Brexit.

Джонсон обещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября.