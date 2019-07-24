Джонсон сделал обещание по поводу Brexit

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября.

«Мы добьемся нового соглашения, лучшего соглашения, которое максимально расширит возможности Brexit, позволяя нам развить новое и многообещающее партнерство с остальной Европой, основанное на свободной торговле и взаимной поддержке. Я абсолютно уверен в том, что через 99 дней мы его получим», – сказал Джонсон во время первой речи в качестве премьера, передает РИА «Новости».

Кроме того, новый премьер пообещал обеспечить выход Британии из ЕС к 31 октября «без всяких «если» и «но».

Джонсон не исключил возможность Brexit без соглашения, но отметил, что это маловероятно.

Напомним, 23 июля Джонсон был избран главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, а 24 июля официально вступил в должность

Газета ВЗГЛЯД писала о новом премьере и его роли в один из самых драматичных моментов истории королевства.