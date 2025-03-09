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    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    33 комментария
    9 марта 2025, 11:56 • Новости дня

    Глава разведки Германии заявил о намерении России испытать единство Запада

    Бруно Каль заявил о намерении России проверить единство Запада и НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора, которая предполагает коллективную защиту в случае нападения.

    Как передает РБК, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия намерена проверить единство Запада. По его словам, Москва может стремиться проверить надежность статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из союзников как нападение на всех членов альянса.

    Каль выразил надежду, что подобный сценарий останется лишь предположением и Запад не окажется в затруднительном положении. «Мы очень надеемся, что это неправда и что мы не окажемся в затруднительном положении, когда это будет проверено», – сказал Каль.

    Он также отметил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2029 или 2030 года, Россия сможет использовать свои ресурсы для создания угрозы Европе. По его словам, это может существенно повлиять на стабильность региона и безопасности стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал бредом заявления Запада о намерении России «напасть на НАТО». Немцев пугают «войной с Россией», чтобы усилить антироссийские настроения и оправдать военные расходы. Запад создает миф о скором «нападении России» для поддержания напряженности и мобилизации своих союзников.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (7)
    8 марта 2025, 05:57 • Новости дня
    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене

    Мужчина осужден в Мюнхене на пожизненное заключение за убийство украинских военных после совместного распития алкоголя

    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Мюнхене приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных после совместного распития алкоголя и спора о ситуации на Украине, пишет Der Spiegel.

    Как заявляет Der Spiegel, осужденный – 58-летний гражданин России. Инцидент произошел в апреле в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии, передает ТАСС.

    Мужчина признался, что после совместного распития алкогольных напитков он нанес удары ножом двум украинцам, 36 и 23 лет. По данным следствия, конфликт возник из-за разногласий по ситуации на Украине. Оба погибших служили в вооруженных силах Украины и проходили реабилитацию в Германии.

    Суд исключил возможность его досрочного освобождения через 15 лет.


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    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщается, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммита ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (5)
    6 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.

    Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро, которые она займет на рынках капитала и передаст странам в виде кредитов на закупку оружия в Европе. В частности, речь идет о производстве систем ПВО в ЕС и оружии для Украины. Также планируется рост расходов на оборону, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия в виде госкредитов самими странами ЕС. На военную промышленность также хотят потратить средства программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy).

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (10)
    7 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США

    Политолог Бордачев: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго

    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз вряд ли сможет выполнить взятые в рамках саммита в Брюсселе обязательства. Реализовать задуманное по силам лишь ведущим странам объединения. На этом фоне любопытно поведение Венгрии, которая решила не ссориться с США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее лидеры ЕС договорились о милитаризации Европы. При этом заявление в поддержку Украины было согласовано без Венгрии.

    «Те итоги саммита лидеров ЕС, которые связаны с военно-технической политикой объединения и перевооружением Европы, вызывают вопросы», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». По его оценкам, принятые решения могут реализоваться лишь на уровне ведущих государств ЕС – таких как Франция, Германия, а также, возможно, Италия и Польша.

    «Роль Еврокомиссии в этом процессе окажется не просто минимальной, а, скорее, вовсе будет исключена», – считает собеседник. Таким образом, результаты прошедшей в Брюсселе встречи глав государств и правительств политолог назвал «формальными и лирическими».

    «Как страны – члены союза будут реализовывать то, что прописали в коммюнике? Найдут ли они на это деньги? Лично я скептично на это смотрю и считаю, что в действительности вряд ли что-то будет сделано», – признался Бордачев. В этой связи он напомнил обещание Олафа Шольца выделить 100 млрд евро для бундесвера, сделанное канцлером ФРГ еще три года назад. Свое слово немецкий политик до сих пор не сдержал.

    Эксперт также обратил внимание на позицию Венгрии, которая не поддержала заявление ЕС по Украине. Собеседник объясняет действия Виктора Орбана фактором Дональда Трампа. «Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», – считает аналитик. По его мнению, со стороны Брюсселя последствий для венгерской стороны за «непослушание» пока не просматривается.

    Вместе с тем, спикер допускает, что речь может идти о разделении ролей между ЕС и Вашингтоном. «С одной стороны, возможно, в Европе специально изображают "плохого полицейского", а Трамп – "доброго", чтобы Россия на фоне "дрянных" европейцев договаривалась со Штатами и шла на какие-то уступки. С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюза просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине», – заключил Бордачев.

    Напомним, в четверг в Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров Евросоюза. Все 27 стран объединения согласились поддержать план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом 800 млрд евро. В итоговом коммюнике отмечается, что усиление обороноспособности Европы «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО.

    В этой связи Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ. При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока. Документ провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Европейские лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия ВСУ, в том числе и после завершения конфликта. Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем один», – прокомментировал позицию Будапешта председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ему возразил венгерский премьер Виктор Орбан: «Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций».

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    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    Коментарии (2)
    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    6 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Лавров: Макрон и Стармер повезут Зеленского «на поклон» в Вашингтон

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    По его словам, Макрон и Стармер предложили приостановить боевые действия на Украине на месяц, чтобы согласовать условия мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины, согласование условий станет затруднительным, так как «создаются факты на земле».

    Он также подчеркнул, что Макрон периодически заявляет о намерении позвонить Владимиру Путину, однако не делает этого, хотя Москва открыта к контактам с Западом.

    Также Лавров выразил мнение, что западные лидеры, включая Макрона и Стармера, давно пренебрегли дипломатическим этикетом по украинскому вопросу.

    По его словам, они собираются представить свои решения Зеленскому и затем согласовать их с президентом США, чтобы предъявить их Путину, что не соответствует правилам дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

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    8 марта 2025, 17:14 • Новости дня
    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС

    Франция и Германия не могут договориться о новых кредитах для ВПК ЕС на 150 млрд евро

    FT: Германия и Франция вступили в спор о финансировании ВПК ЕС
    @ Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Противоречия между Францией и Германией могут сорвать планы еврокомиссии по выделению 150 млрд евро для финансирования военно-промышленного комплекса ЕС из-за разногласий по условиям открытости финансирования.

    Как пишет РИА «Новости», противоречия между Францией и Германией создают угрозу для планов Европейской комиссии по выделению 150 млрд евро в виде новых кредитов для финансирования военно-промышленного комплекса Европейского союза. Газета Financial Times сообщает, что конфликт между Парижем и Берлином связан с вопросом открытости финансирования для стран за пределами ЕС, что вызывает несогласие у Франции.

    Ранее из-за схожих противоречий между странами было задержано соглашение по европейской программе оборонной промышленности, финансирование которой планировалось в размере 1,5 млрд евро. Источник сообщает, что на этот раз проблема может стать более серьезной из-за значительного увеличения суммы.

    Европейские дипломаты, участвующие в переговорах, выражают сомнения в возможности оперативно согласовать проект, учитывая сложность согласования даже меньших сумм. Один из дипломатов отметил: «Мы находимся на стадии, которая требует согласования во имя скорости, а не идеала».

    Старшие представители еврокомиссии ведут интенсивные переговоры с Берлином, Парижем и другими столицами ЕС, чтобы избежать блокировки решения на стадии одобрения. Европейский чиновник подчеркнул сложность задачи: «С этим предстоит проделать большую работу. Ничего не было еще неделю назад, а теперь нужно подготовить менее, чем за две недели... потребуются компромиссы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны продолжили поддерживать Украину, несмотря на экономические и политические трудности внутри Европейского союза. Сообщалось, что США превращают НАТО в коммерческий сервис, что вызывает недовольство среди европейских членов альянса. Писала газета ВЗГЛЯД, что попытка Европы нарастить собственные военные возможности может привести к расколу внутри Европейского союза и его самоизоляции.

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    7 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС

    Урсула фон дер Ляйен поддержала привилегированный доступ Украины к рынку ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности предоставить Киеву особые условия доступа к единому рынку ЕС в рамках мирного соглашения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС, сообщает Telegraph. Это предложение связано с мирным урегулированием конфликта и включает в себя адаптацию правил Евросоюза.

    Издание отмечает, что Брюссель будет избирательно подходить к открытию секторов для Украины, решая, какие оставить закрытыми. Подобное решение подчеркивает стремление ЕС поддержать Киев в его противостоянии с Москвой.

    На саммите ЕС, который прошел 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров по потенциальному членству Украины и Молдавии в Евросоюзе. Это решение следует за предоставлением статуса стран-кандидатов в июне 2022 года.

    Тем не менее статус кандидата и начало переговоров не гарантируют обязательного вступления в ЕС. Прецеденты долгих переговорных процессов по вступлению включают Турцию и Северную Македонию, которые остаются кандидатами годами, в то время как Хорватия стала последним новым членом в 2013 году после десяти лет переговоров.


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    7 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    Орбан спрогнозировал пересмотр Евросоюзом планов поддержки Украины
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в течение нескольких недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, поскольку подсчеты расходов указывают на невозможность их реализации.

    Орбан выразил уверенность, что Европейский союз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины в течение ближайших недель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в Брюсселе сейчас ведутся подсчеты всех будущих расходов, включая содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский планирует увеличить до миллиона человек.

    Помимо этого, ЕС необходимо оплачивать функционирование украинского государства, включая зарплаты и пенсии, а также миллиардные расходы на перевооружение Европы и возможное вступление Украины в ЕС.

    Орбан выразил сомнения в реальности выполнения всех этих финансовых обязательств, подчеркнув, что средств для достижения поставленных целей не хватит даже с участием финансов США.

    Он добавил, что, хотя его мнение воспринимается как вето, в течение нескольких недель станет ясно, что на эти цели у ЕС нет достаточных средств.

    Глава венгерского правительства также указал на необходимость пересмотра европейских планов, иначе они могут привести к разрушительным последствиям для Евросоюза.

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

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    9 марта 2025, 01:34 • Новости дня
    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35

    Германия боится отключения F-35 из-за решений Трампа по Украине

    Bild: В Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35
    @ hoo-me.com/MediaPunch via www.im/: www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В Германии возникли опасения по поводу приобретения истребителей F-35 у США из-за возможности их дистанционного отключения, сообщает Bild.

    По информации издания, в Германии начали высказывать опасения относительно закупки американских истребителей пятого поколения F-35 для Бундесвера, передает ТАСС. Причиной беспокойства стали решения президента США Дональда Трампа по Украине, включая прекращение передачи Киеву данных для нацеливания систем HIMARS.

    Особое внимание уделено возможности установки на F-35A системы дистанционного отключения, известной как Kill Switch. Германские власти опасаются, что США смогут деактивировать истребители, если посчитают это необходимым. В рамках сделки планируется закупка 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро, поставки которых начнутся в 2026 году. Дополнительно несколько миллиардов евро выделено на модернизацию инфраструктуры.

    Как отметил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер: «Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Economist, американские власти отключили Украине системы целеуказания для HIMARS. До этого США приостановили обмен разведданными с Украиной. Также сообщалось, что Белый дом запретил британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

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    7 марта 2025, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    Bloomberg: Вэнса в ЕС сочли более опасным, чем Трампа
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возвращение Дональда Трампа к власти в США заставило Европу задуматься о расколе альянса, но вице-президент Джей Ди Вэнс вызывает еще больше опасений у европейцев после его выступления в Мюнхене, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, европейские лидеры считают, что в случае его прихода к власти трансатлантический альянс может столкнуться с еще большими вызовами, передает ТАСС.

    Один из западноевропейских дипломатов заявил, что Вэнс воспринимается как антиевропейский политик, что закрепилось после его речи, где он выразил скептицизм в отношении традиционных союзников США.

    Такая позиция Вэнса добавляет опасений о возможном длительном расколе между США и Европой.

    Сам Вэнс, как подчеркивает Bloomberg, представляя скептический взгляд на отношения с Европой, подчеркивает, что политика США может продолжить курс на уменьшение зависимости от традиционных союзников и усиление самостоятельности в принятии решений на международной арене.

    Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что действующая власть США быстро наладит взаимоотношения с европейскими элитами, и они вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

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    • Борис Акимов Борис Акимов
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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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