Британии предрекли продовольственный кризис из-за Brexit без сделки

В случае выхода Британии из Евросоюза без сделки страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива, следует из правительственных документов, которые проанализировала газета Sunday Times.

В отчете, который подготовило правительство Британии, дана оценка готовности Лондона к Brexit без сделки. По его данным, британское общество и представители бизнеса не готовы справиться с последствиями жесткого варианта Brexit, передает ТАСС.

«Этот проект не имеет перед собой цель запугать, в нем приводится наиболее реалистичная оценка того, с чем столкнется общество в случае (Brexit) без сделки. Здесь представлены вероятные, основные и адекватные сценарии – не самое страшное, чего можно ожидать», – пояснил высокопоставленный британский источник.

Текст отчета указывает, что возможный возврат к «жесткой» границе с Ирландией может привести к протестам, перекрытиям дорог, переходу к «решительным действиям» в отношениях между странами.

Также неизбежно возникнут проблемы с задержками транспорта на границах Великобритании, что, в свою очередь, станет причиной перебоев в поставках топлива в Лондон и на юго-восток Англии.

Также проблемы на таможне при пересечении пролива Ла-Манш затронут поставки медикаментов. Это связано с вероятным увеличением срока прохода через границу. Это же приведет к общему подорожанию услуг в сфере социального обеспечения.

Brexit без сделки коснется поставок продуктов питания. Из-за этого вырастут цены на продовольствие.

В отчете говорится, что на территории всего Соединенного Королевства неизбежно начнутся протесты, а это потребует мобилизации дополнительных сотрудников сил правопорядка.

Пошлины на импорт топлива, которые установят на уровне 0%, приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих заводов и потере 2 тыс. рабочих мест. Это тоже станет причиной массовых акций протеста.

В субботу сообщалось, что более трети жителей Великобритании (34%) согласились с планами премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября.