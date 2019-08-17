Москвичам прочитают лекции об экологическом состоянии планеты

В субботу в Москве перед музеем Гараж в рамках масштабного выставочного проекта «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100» пройдет Science Slam Planet – серия лекций от экспертов из разных областей об актуальном состоянии Земли и о будущем планеты.

Участники мероприятия расскажут, что происходит с глобальными экосистемами Земли – с воздухом, водой, почвой, животным миром, космосом и человечеством, говорится на сайте музея «Гараж».

Также будут затронуты темы эффективности антибиотиков, очищения воды и почвы, сохранения видов, а также вопросы о развитии космических технологий и их влиянии на будущее.

Цель каждого из выступлений – позволить по-новому взглянуть на экологию и помочь осознать последствия наших сегодняшних действий, поскольку «у нас нет другой планеты».

Science Slam – это «битва ученых» в формате стенд-ап-выступления. Молодые ученые рассказывают о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях в неформальной обстановке. У каждого «слэмера» есть десять минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею, а публика определяет лучшего аплодисментами.