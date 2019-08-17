Пользователи Сети затравили пассажирку севшего в поле А321

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Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19 векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее, эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
Обсуждение: 195 комментариев

С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Пользователи Сети затравили пассажирку севшего в поле А321

              17 августа 2019, 10:30

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Одна из пассажирок А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, заявила, что ее видео с места инцидента вызвало гнев пользователей Сети, которые, в частности, пожелали спасшейся девушке смерти.

              Девушка сообщила, что после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» опубликовала видео-историю в своем Instagram. В нем она поделилась эмоциями, которые испытывала непосредственно после инцидента, передает портал «360».

              На ролик обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Издание назвало пассажирку «неблагодарной стриптизершей, которая жалуется после спасения при экстренной посадке».

              Девушка рассказала, что когда она и другие пассажиры покинули самолет, им сказали «быстро отбегать от него как можно дальше, потому что он может взорваться».

              «Я выбежала на другую сторону – не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала – это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло. Что значили мои слова? Первые секунды – стрессовые. Когда у тебя адреналин, просто все нацелено на то, чтобы ты выжил. Ты не думаешь, что... спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит. В тот момент я не думала, что я должна или не должна. Я просто выбежала, я одна. И я говорила просто как есть», – сказала пассажирка.

              Она добавила, что после публикации ролика пользователи соцсети начали писать ей личные сообщения и комментировать ее записи, предполагая, что все это шутка, однако она ответила им еще одним видео, в котором уточнила, что никогда не стала бы «прикалываться» над такими ситуациями.

              Также в одном из видео девушка поблагодарила бога за спасение, но не упомянула экипаж самолета, на что обратили внимание пользователи Instagram. Они начали упрекать ее в неблагодарности.

              На ваш взгляд

               
              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:



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              «Просто люди злые. И после такой катастрофы, когда нужна поддержка и, может быть, какая-то психологическая помощь, ужасно, что ты получаешь наоборот... Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: «лучше бы ты там сдохла», «зачем такие, как ты, выживают», – посетовала пассажирка.

              Она добавила, что ни одна, ни кто-либо другой из находившихся в том А321 не имел претензий к экипажу.

              «Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были», – пояснила она.

              Попадание птиц в турбины двигателей самолетов отнюдь не редкость. Однако не все происшествия заканчиваются столь удачно

              Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек.

              Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке в поле. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

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