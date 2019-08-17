Пользователи Сети затравили пассажирку севшего в поле А321

Одна из пассажирок А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, заявила, что ее видео с места инцидента вызвало гнев пользователей Сети, которые, в частности, пожелали спасшейся девушке смерти.

Девушка сообщила, что после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» опубликовала видео-историю в своем Instagram. В нем она поделилась эмоциями, которые испытывала непосредственно после инцидента, передает портал «360».

На ролик обратил внимание британский таблоид Daily Mail. Издание назвало пассажирку «неблагодарной стриптизершей, которая жалуется после спасения при экстренной посадке».

Девушка рассказала, что когда она и другие пассажиры покинули самолет, им сказали «быстро отбегать от него как можно дальше, потому что он может взорваться».

«Я выбежала на другую сторону – не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала – это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло. Что значили мои слова? Первые секунды – стрессовые. Когда у тебя адреналин, просто все нацелено на то, чтобы ты выжил. Ты не думаешь, что... спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит. В тот момент я не думала, что я должна или не должна. Я просто выбежала, я одна. И я говорила просто как есть», – сказала пассажирка.

Она добавила, что после публикации ролика пользователи соцсети начали писать ей личные сообщения и комментировать ее записи, предполагая, что все это шутка, однако она ответила им еще одним видео, в котором уточнила, что никогда не стала бы «прикалываться» над такими ситуациями.

Также в одном из видео девушка поблагодарила бога за спасение, но не упомянула экипаж самолета, на что обратили внимание пользователи Instagram. Они начали упрекать ее в неблагодарности.

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Им просто повезло



«Просто люди злые. И после такой катастрофы, когда нужна поддержка и, может быть, какая-то психологическая помощь, ужасно, что ты получаешь наоборот... Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: «лучше бы ты там сдохла», «зачем такие, как ты, выживают», – посетовала пассажирка.

Она добавила, что ни одна, ни кто-либо другой из находившихся в том А321 не имел претензий к экипажу.

«Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были», – пояснила она.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек.

Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке в поле. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

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