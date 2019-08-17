Минобороны Японии утвердило сроки покупки истребителей F-35 у США

Министерство обороны Японии утвердило сроки приобретения истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у американской корпорации Lockheed Martin.

По мнению министерства обороны Японии, «F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны», передает ТАСС.

Бюджет на 2020 финансовый год (апрель 2020 – март 2021 года) предусматривает покупку шести таких самолетов, а к 2023 году общее число машин возрастет до 18. Цена каждого истребителя составляет 14 млрд иен (130 млн долларов).

Истребители F-35B Япония приобретает для легких авианосцев «Идзумо» и «Кага». В общей сложности для нужд японских Сил самообороны будет закуплено 42 самолета F-35B. Помимо этого, Япония намерена приобрести у США 105 истребителей F-35A.

Напомним, в конце июля США отказались включать Японию в программу производства F-35.

Ранее в Японии произошла целая серия инцидентов с F-35.

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