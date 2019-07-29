США отказались включать Японию в программу производства F-35

Япония хочет стать партнером США по программе производства самолетов F-35, но Пентагон не собирается включать Токио в список участников, пишет Defense News со ссылкой на источник.

Утверждается, что включение Японии в этот список «создает политические проблемы для Пентагона» и вызовет «напряженность в международной производственной базе», передает RT.

Отметим, что кабмин Японии собирался потратить около 28 млрд долларов на разработку для своих ВВС нового «стелс»-истребителя на базе американских F-35 и F-22.

Также сообщалось, что Токио планирует увеличить закупки истребителей F-35 на 20 машин. Ранее было заказано 42 самолета. В последующие месяцы в Японии произошла целая серия инцидентов с F-35.