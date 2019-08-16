Россия сократила вложения в госдолг США

В июне 2019 года Россия сократила объем вложений в американские гособлигации на 1 млрд 176 млн долларов или на 9,8% от общей суммы одолженных американскому правительству средств, следует из материалов минфина США.

Вложения России сократились с 12,024 млрд долларов до 10,848 млрд долларов, передает ТАСС.

При этом на долю долгосрочных облигаций в июне пришлось 5,296 млрд долларов по сравнению с 5,250 млрд в мае, а краткосрочных – 5,552 млрд по сравнению с 6,774 млрд месяцем ранее.

Кроме того, к концу июня Китай перестал быть крупнейшим кредитором США.

Напомним, в мае прошлого года Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об устроенной Россией распродаже гособлигаций США и влиянии новой финансовой политики на золотовалютные резервы.

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