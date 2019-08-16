США решили вмешаться в переговоры между Израилем и Ливаном по морской границе

Соединенные Штаты готовы выступить посредником в консультациях между Израилем и Ливаном по вопросам границы, в частности, по морской ее части, заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с ливанским премьер-министром Саадом Харири.

Глава Госдепа США высоко оценил намерение Ливана «добиться прогресса в возобновлении экспертных консультаций [с Израилем] и инициировать переговоры по морской границе», передает ТАСС.

«Мы готовы в них участвовать в качестве посредника. Надеемся скоро увидеть содержательные обсуждения этих важных вопросов, решение которых пойдет на пользу Ливану и всему региону», – заявил Помпео.

При этом госсекретарь США подчеркнул, что «важно обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность Ливана, что соответствовало бы чаяниям всех ливанцев».

«Приветствуем решение премьер-министра [Харири] взять на себя всю ответственность в вопросах безопасности Ливана. Проведение реформ позволит разблокировать международное содействие ливанской экономике», – заявил Помпео.

Госсекретарь также поблагодарил Ливан за создание условий для сирийских беженцев и предоставление им «защиты от режима [Башара] Асада».

Напомним, в середине июля Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. Россия же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назревающем конфликте за кипрский шельф.

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