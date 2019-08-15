Юный чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям

В Грозном девятилетний Арби Якубов установил мировой рекорд по отжиманиям за один подход (дети до 10 лет), выполнив упражнение 4 тыс. 874 раза.

Как передает «Грозный-информ», фиксировал рекорд главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который в итоге объявил, что Якубов установил мировой рекорд по отжиманиям от пола. Результат зафиксирован для занесения в Книгу рекордов России.

По словам отца спортсмена, Арби перешел в четвертый класс, спортом занимается с пяти лет. Мальчик проживает в селе Нижний Герзель Гудермесского района Чечни.

Напомним, 17 июля Рохим Куриев из Чечни установил сразу два мировых рекорда по отжиманиям среди мальчиков шести лет, эти результаты были зафиксированы представителями Книги рекордов России.