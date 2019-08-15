Стало известно о состоянии аварийно севшего в поле возле Жуковского самолета

Самолет, совершивший аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский, получил значительные повреждения, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

В компании сообщили ТАСС, что данный А321 пока не будет совершать полеты.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

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