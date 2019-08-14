На Украине заявили о необходимости «все восстанавливать» в Крыму в случае ухода «агрессора»

Заместитель «постпреда президента Украины в Крыму» Изет Гданов заявил, что единственным условием для возобновления водоснабжения полуострова является его «освобождение от захватчиков», и посетовал, что после ухода «оккупанта» регион придется долго восстанавливать.

«Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым, был, остается и будет это его полное освобождение от захватчиков. Другие варианты не допустимы. Неспособность агрессора удерживать территорию очевидна. Они не хозяева земли, они варвары, чем дольше оккупанты в Крыму, тем дольше нам это все восстанавливать потом», – написал Гданов в своем Facebook.

Он заявил, что Украина готова разобраться с электроснабжением, водоснабжением и другими проблемами региона.

«Граждане Украины в Крыму начнут как раньше дышать свободой, территория будет развиваться, пойдут поезда, полетят самолеты. Да, и в РФ люди из своего кошелька перестанут оплачивать санкции», – добавил политик.

Он подчеркнул, что ни одно другое предложение не может рассматриваться, поскольку это «стратегический вопрос» для Киева.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова– часть антироссийской стратегии Запада. До этого «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сообщал, что Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины.

Напомним, за пять лет после воссоединения Крыма с Россией в регионе реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Построен Крымский мост, строится трасса «Таврида», были модернизированы 40% объектов здравоохранения и завезено более 6,5 тыс. нового медицинского оборудования.