Аксенов доложил Путину о состоянии строящейся трассы «Таврида»

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что трасса «Таврида» построена на 74%.

«Готовность трассы «Таврида» сегодня составляет 74 процента, окончание работ – 2020 год, рисков в данном случае нет, мы не видим, подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок», – сказал глава региона президенту, сообщается на сайте Кремля.

Он добавил, что такие же работы ведутся по четырехполосной дороге Симферополь-Евпатория-Мирный. Длина этого участка составляет 83 километра, деньги выделены в полном объеме, срок окончания строительства – 2020 год.

«У нас сегодня готовность 40%, подрядчики двигаются в графике. Как только эти основные направления будут реализованы, транспортная зависимость региона существенно уменьшится, будем понимать, что мы этот поток пропустим», – отметил Аксенов.

По его словам, региональные власти вместе с правительством страны занимаются планом по ремонту нескольких других дорог, включая трассу Симферополь – Ялта.

«Рассчитываем стоимость трассы Белогорск – Приветное, Белогорский и Кировский районы соединятся с Алуштинским побережьем, это сократит дистанцию, там расстояние 32 километра. Предварительно там общая стоимость работ 14,5 млрд рублей. Мы с правительством сейчас готовим совместно план действий, который будет доложен вам», – добавил Аксенов.

Он также отметил, что с начала года аэропорт в Симферополе перевез 3 млн 90 тыс. пассажиров, этот показатель превысил значение за аналогичный период прошлого года на 2,5%.

«Рост турпотока ожидаем, прогнозируем до 7 млн 100 тыс. в этом году, в прошлом году это было 6,8 млн человек», – добавил глава региона.

Аксенов отметил, что на данный момент не удается решить проблему с ростом цен в Крыму.

«Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся все-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику», – сказал он.

«Плюс по вашему поручению с Министерством промышленности Российской Федерации, с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] отрабатываем возможность захода крупных российских игроков, которые работают на оптово-розничном рынке, для строительства двух центров. К 1 сентября должны такие планы представить. Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, все-таки в этой ситуации нам будет полегче», – пояснил глава Крыма.

Аксенов отметил, что с 1 января 2019 года на сегодняшний день прошло 2,5 млн автомобилей, включая 34 тыс. автобусов и 405 тыс. грузовиков.

«Акцент по грузо- и пассажиропотоку практически сместился на Крымский мост на 60%», – сказал глава региона.

По его словам, это затрагивает и курортную сферу Крыма.

«Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей большой страны, и видим, что большая часть из них сегодня приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами», – отметил Аксенов.

Руководитель Крыма добавил, что за последние пять лет в развитии региона сделан большой рывок, были реализованы крупные инфраструктурные проекты, которые демонстрируют высокую эффективность.

Аксенов обратил внимание главы государства на нерешенный вопрос по отсутствующим узким специалистам по ряду направлений.

«Сегодня при 8 тыс. штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тыс. штатных единиц не хватает где-то 1,4 тыс. [единиц] среднего медицинского персонала», – подчеркнул он.

Он добавил, что на данный момент совместно с министерством здравоохранения ведется разработка программ, которые позволят устранить эти проблемы.

«Это создание условий для получения жилья теми, кто приезжает сегодня на работу непосредственно в сферу здравоохранения. Надеемся, что с помощью реализации нацпроектов мы ситуацию в этой сфере преодолеем так или иначе», – сказал Аксенов.

«В сфере здравоохранения на сегодняшний день в эксплуатации министерства здравоохранения Республики Крым находится более 2 тыс. объектов. Из них подверглись модернизации – частичной или полной – около 40% за эти пять лет, чего не было никогда в данном случае. Мы получили более 6,5 тыс. единиц нового оборудования. Соответственно, показатели по здравоохранению у нас тоже поползли вверх. У нас уменьшилась смертность от системных болезней кровообращения на 20%, от туберкулеза – на 35%, детская, что главное, – на 40%, младенческая – в 1,9 раза практически», – отметил глава Крыма.

«Вы работаете эффективно, я знаю», – сказал Путин Аксенову.

Аксенов сообщил, что регион двигается вперед, что ценится всей Россией. «Все рады, я уверен, и ценят то, что мы вернулись на историческую родину», – сказал глава региона.

Аксенов привел в пример развитие сельского хозяйства на полуострове. Он отметил, что этому во многом способствовало выделение для отрасли 11 млрд рублей за последние пять лет.

«Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине – практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объеме, чего никогда не было при Украине», – указал Аксенов.

Глава Крыма также назвал важным направлением реформу обращения с коммунальными отходами.

«У нас тарифы, наверное, одни из самых низких по стране сегодня: 50 рублей для города на человека и 40 рублей для сельской местности», – сказал Аксенов.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.