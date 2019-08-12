Байдена назвали «последним рудиментом либеральный Америки»

«За Байденом есть слава человека, который шутит невпопад. Здесь играет роль возрастной фактор и личная трагедия – смерть сына», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщения о том, что ошибки и оговорки Джо Байдена заставили демократов в США усомниться в его способности стать соперником Дональда Трампа на президентских выборах.

По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, оговорки и позднее вступление в политическую гонку с Дональдом Трампа негативно скажутся на рейтингах бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Он упустил свое время. Он был бы идеальным кандидатом вместо Хиллари Клинтон на прошлых выборах. А сегодня конкурировать с Трампом он не может. Я не верю, что он способен победить Трампа. У президента США четко определился электорат, он стабилен», – считает эксперт.

«Да и вряд ли Трамп сильно разочаровал своего избирателя, потому что он тот человек, который смог пойти против истеблишмента собственной партии. Он богатый, заступившийся за бедных», – добавил собеседник.

Что касается альтернатив Байдену – они есть, но шансы на успех этих кандидатов выглядят сомнительно, полагает Межуев.

«Например, есть Камала Харрис, которой прочили неплохую позицию. Тулси Габбард, Александрия Окасио-Кортес. Все дамы немного похожи друг на друга, выступают с левых позиций. Я бы не сбрасывал со счетов и господина Сандерса, хотя он не победит Трампа ни при каких обстоятельствах. Но если Сандерс станет кандидатом, он обозначит окончательное поведение Демпартии, которой нужно согласиться с тем, что единственное бытие, на которое она может рассчитывать – это стать аналогом социал-демократической партии Германии», – считает американист.

По его мнению, у такого сценария огромное будущее ­– Америка очень хочет быть социалистической. «Левая Америка, разумеется, хочет бесплатное медобслуживание, больших льгот по образованию. Байден сейчас – это последний рудимент либеральный Америки, которая не хочет быть социалистической. Поэтому он старомоден. Сандерс как раз олицетворяет будущее, а Байден – затянувшееся настоящее», – заключил эксперт.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что ряд ошибок и оговорок Джозефа Байдена заставили демократов в США усомниться в его способности стать соперником главы американского государства Дональда Трампа на предстоящих выборах президента.

В субботу Байден перепутал инциденты со стрельбой в школах США 2012 и 2018 годов. Он заявил, что как вице-президент встречался со школьниками после трагедии в школе Паркленда, хотя к этому времени уже не занимал пост вице-президента. При этом Байден действительно встречался с выжившими в стрельбе в школе «Сэнди Хук», но было это в 2012 году. Кроме того, говоря о стрельбе в Эль-Пасо и Дейтоне, Байден заявил о трагедиях, произошедших «в Хьюстоне» и «в Мичигане».

Напомним, Трамп усомнился в психическом здоровье Байдена. Трамп с насмешкой отреагировал на решение Байдена вступить в президентскую гонку 2020 года.