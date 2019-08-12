Байден стал заговариваться

Ряд ошибок и оговорок Джозефа Байдена заставили демократов в США усомниться в его способности стать соперником главы американского государства Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, пишут СМИ.

В субботу Байден перепутал инциденты со стрельбой в школах США 2012 и 2018 годов. Он заявил, что как вице-президент встречался со школьниками после трагедии в школе Паркленда, хотя к этому времени уже не занимал пост вице-президента. При этом Байден действительно встречался с выжившими в стрельбе в школе «Сэнди Хук», но было это в 2012 году.

Кроме того, говоря о стрельбе в Эль-Пасо и Дейтоне, Байден заявил о трагедиях, произошедших «в Хьюстоне» и «в Мичигане», передает ТАСС.

В четверг он перепутал детей из «богатых» и «белых» семей. Байден заявил, что «неимущие дети» не уступают в уме и таланте «белым детям». Через некоторое время он пояснил, что оговорился и хотел сказать не про «белых детей», а про «детей из богатых семей».

Wall Street Journal пишет, что такие оговорки заставляют партийных активистов Демократической партии США сомневаться в способности Байдена стать конкурентом для действующего главы американского государства на выборах.

Напомним, Трамп усомнился в психическом здоровье Байдена. Трамп с насмешкой отреагировал на решение Байдена вступить в президентскую гонку 2020 года.