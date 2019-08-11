Трамп усомнился в психическом здоровье Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможный соперник от демократов на выборах главы государства в 2020 году Джо Байден не может быть президентом, так как психически не здоров.

«Джо Байден только что сказал: «Мы верим в факты, а не в истину». Кто-нибудь действительно верит, что он психически здоров, чтобы быть президентом? Мы «играем» в очень большом и сложном мире, а Джо не соображает!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее он предположил, что именно Байден будет выставлен демократами на президентских выборах в США в 2020 году. Трамп называл его «сонным Джо» и «тупицей».