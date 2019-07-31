Трамп приготовился бороться за кресло президента с «сонным Джо»

Глава американского государства Дональд Трамп высказал мнение о том, кого демократы выставят против него на президентских выборах в США в 2020 году.

По мнению Трампа, за пост президента ему придется бороться с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которого Трамп назвал «сонным Джо», передает «Интерфакс».

«Однако то, что я думаю, еще ничего не означает», – приводит слова Трампа «Новое время» со ссылкой на Fox News.

Трамп заявил, что «знает других» претендентов и «знает Байдена».

Президент США называл Байдена «тупицей и неудачником».