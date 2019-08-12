В Москве умерла известная диджей

Известная диджей Жанна Рассказова скончалась в воскресенье в Москве в возрасте 29 лет.

Как передает телеканал REN-TV, 11 августа Рассказовой стало плохо, она потеряла сознание. Ей вызвали скорую, но спасти девушку врачам не удалось. По предварительной информации, Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов. Она также часто появлялась в фотосессиях глянцевых журналов, включая Playboy и FHM. Помимо музыки, Рассказова увлекалась серфингом и модой.