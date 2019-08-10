Бронетехника боевиков выдвинулась к линии соприкосновения в Идлибе

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали переброску подразделений и военной техники боевиков на линию соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель центра генерал-майор Алексей Бакин.

«Зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – приводит ТАСС слова генерала.

«Террористами группировки «Аджнад аль-Кавказ» из населенного пункта Кафер-Седжна на линию соприкосновения направлено около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика», – сообщил Бакин.

«Кроме того, в районе населенного пункта Кнедда террористы сосредоточили до 150 боевиков «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация), 13 пикапов с установленными на них минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами», – добавил генерал.

По его данным, террористы продолжают попытки расширить подконтрольные территории силовым путем, их вооруженные отряды концентрируются в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Также за минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали 24 обстрела провинций Алеппо, Латакия и Идлиб с территории Идлибской зоны деэскалации.

Напомним, 1 августа власти Сирии согласились на прекращение огня в Идлибе при выполнении ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации. Однако террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе и продолжили обстрелы.

Ранее президент Владимир Путин призвал искоренить террористические группировки в Идлибе.

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