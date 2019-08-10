Десантники из России лидируют в Армейских играх

Команды из России, Белоруссии и Китая лидируют по итогам трех этапов конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр – 2019, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«По итогам трех этапов конкурса в общем зачете лидирует российская сборная, на втором месте команда Беларуси, замыкает тройку лидеров на конкурсе десантники из Китая», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что сегодня начался заключительный, четвертый этап конкурса. Десантникам придется пройти эстафету с преодолением полосы препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, эстафету на боевых машинах и индивидуальном прыжке с парашютом на точность.

Первым этапом для военных стало десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров. На втором этапе участники проходили индивидуальную гонку на боевых машинах и биатлон в составе взвода со стрельбой.

После этого третий этап конкурса заключался в гонке на боевых машинах и ориентировании.

Ранее на конкурсе «Авиадартс» широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.

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