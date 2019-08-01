Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 20 копеек – до 63,82 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 70,47 рубля.

Стоимость нефти утром снижается до 64,33 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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