В Киеве нашли повод посмеяться над Украиной

Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александр Колтунович заявил, что в других странах посмеются над тем, что новоизбранные депутаты Рады уехали учиться, вместо того, чтобы решать проблемы в стране.

В воскресенье депутаты от партии «Слуга народа» уехалив Трускавец на недельный интенсив.

«Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. Мы работаем с базами данных и так далее. И каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьезный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно», – передает РИА «Новости» слова Колтуновича в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, в июне пользователи соцсетей посмеялись над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вместе с охранниками пробежал через фонтан в Мариуполе.

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