В Сети высмеяли забег Зеленского через фонтан

Пользователи соцсетей посмеялись над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вместе с охранниками пробежал через фонтан в Мариуполе.

«Надо было еще крикнуть: «за ВДВ!» – приводит слова пользователя Ивана Иванчика РИА «Новости».

Другой пользователь отметил, что Зеленскому «еще в салочки играть». Третий предположил, что Зеленский побежал «за шаурмой».

«Через фонтаны вперед в Европу!» – пишет DenDi50.

Другой пользователь предположил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не смог повторить забег, так как ему мешает «пивное пузо».

«Как правильно покидать место выступления. Мастер-класс от президента Украины», – отметил Юрий Тюмин.

Другие вспомнили эпизод из фильма «Афоня», где Борщов объясняет, зачем он полез в фонтан.

Зачем Вольдемар Зеленский полез в фонтан pic.twitter.com/jRovTcmFgk — Беспартийный (@Petrovichmos) 16 июня 2019 г.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский в ходе визита в Мариуполь вместе со своими охранниками пробежал через работающий фонтан. Сенатор Алексей Пушков назвал Зеленского «президентом для хохм и увеселений».