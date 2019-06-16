Пушков сыронизировал над бегущим через фонтан Зеленским

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал пробежку украинского президента Владимира Зеленского через фонтан в Мариуполе.

«Пробежал через фонтан. Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает. … Президент для хохм и увеселений», – написал Пушков в Twitter.

По его словам, подобными поступками глава государства показывает, что ни на что другое он не способен. «Когда глава государства ничего сделать не способен – даже прекратить обстрелы Донбасса, ему остается развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны», – добавил сенатор.

Ранее в Сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мариуполь вместе со своими охранниками пробежал через работающий фонтан.