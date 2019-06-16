Зеленский убежал от украинцев в фонтан

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Мариуполь вместе со своими охранниками пробежал через работающий фонтан.

Видео произошедшего опубликовано на YouTube.

Украинский лидер выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру. Когда вокруг него образовалась толпа местных жителей, Зеленский решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.

Примеру президента страны последовали некоторые горожане, которые тоже оказались под струями воды.

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Ранее Зеленский посещал Донецкую область. Там он рассказал об иностранных инвестициях, которые в скором времени будут направлены на развитие инфраструктуры Донбасса. Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал Зеленскому не ждать инвестиций в стране, которая находится в условиях войны.

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