Пушков сказал, как понимать слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не ждать инвестиций в стране, которая находится в условиях войны.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова», – написал парламентарий в Twitter.

Пушков также подчеркнул, что пока на Украине идет война, никаких инвестиций не будет, поэтому все заявления Зеленского являются пустыми обещаниями.

«Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций», – заключил сенатор.

Во время посещения Донецкой области президент Украины рассказал об иностранных инвестициях, которые в скором времени будут направлены на развитие инфраструктуры Донбасса.

Ранее Зеленский назвал ключевым приоритетом своей деятельности мир в Донбассе.