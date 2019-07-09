Нефть подешевела на опасениях за перспективы спроса

Во вторник утром цены на нефть пошли на снижение из-за опасений за перспективы спроса на сырье в свете продолжающейся торговой войны США и Китая, которая негативно отражается на всей мировой экономике, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 63,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,36%, до 57,45 доллара за баррель.

Неопределенные перспективы торговых отношений США и Китая продолжают отказывать давление на мировые рынки. Так, на прошедшем в конце июня саммите G20 стороны договорились возобновить переговоры, американская сторона выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.

По данным китайских СМИ, торговые переговоры возобновятся уже на текущей неделе в Пекине, однако без официального подтверждения информации трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

«Затянувшаяся торговая война, похоже, еще не приближается к своему завершению, и она по-прежнему будет оставаться негативным фактором для цен на нефть, поскольку влияет на перспективы роста мировой экономики», – сказал агентству Reuters старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса.

Отметим, что в понедельник барреля нефти Brent поднималась выше 64,2 доллара.