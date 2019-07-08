Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллара

Мировые цены на нефть утром понедельника, 8 июля, колеблются без единой динамики после роста в пятницу. Рынок поддерживает сильная статистика по рынку труда США, однако рост сдерживается неопределенностью в американо-китайских отношениях.

К 08.31 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,02% – до 64,25 доллара за баррель, WTI – опускалась на 0,05%, до 57,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу обе марки нефти подорожали более чем на 1%.

Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года.

Как сообщал министр энергетики Александр Новак, российский бюджет благодаря договоренностям ОПЕК+ в 2019-2020 годах может получить дополнительно 3,5 трлн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью.