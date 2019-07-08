Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллара

Взгляд
8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
Разделы

Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
Перейти а раздел…

Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
Перейти а раздел…

США хотят добить отношения Москвы и Берлина при помощи Сирии

США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингентФото: Fabrizio Bensch/Reuters
Вашингтон предложил Германии принять участие в наземной операции в Сирии и прислать туда свой воинский контингент взамен уходящего американского. Согласится ли Берлин на неожиданное предложение союзника? И почему для США так важно втянуть немцев в сирийскую авантюру? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 250 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 315 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 11 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

      Перейти а раздел…

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Блогеры бурно отреагировали на брань грузинского ведущего в адрес Путина
            Грузинский телеканал «Рустави-2» возобновил вещаниеПравящая партия Греции потерпела поражение на выборахУкраина обвинила Россию в нарушении конвенции МонтреВ Китае оценили заявления Киева об освоении Арктики
            Соловьев предложил наказание за ругань грузинского телеведущегоТрамп ответил на оскорбления от британского послаВ Раде объяснили, кому достанется земля УкраиныНазваны лучшие города России для туристов-иностранцев
            Оскорбления в эфире «Рустави-2» объяснили желанием спровоцировать РоссиюВыяснились последствия катастрофы в Шереметьево для спроса на «Суперджет»Украина впервые решила приобрести оборудование через программу ПентагонаУзбекистан выразил желание купить у России новейшую РЛС «Сопка-2»

            Главная тема


            Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

            «война провокаторов»


            Власти Грузии отреагировали на ругань телеведущего «Рустави 2» в адрес Путина

            скандал на грузинском ТВ


            Канделаки и Симоньян прокомментировали выходку грузинского телеведущего

            «Нам надо поговорить»


            Анонс телемоста между Россией и Украиной всполошил Раду

            Видео

            «это мнение НАТО»


            В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

            обстоятельства трагедии


            Появилась новая версия исчезновения малайзийского Боинга

            особый случай


            Украинский военный открыл огонь по националистам в Донбассе

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            церемония прощания


            На похоронах подводников заявили о предотвращении «катастрофы планетарного масштаба»

            Злые «сторожи»


            Сергей Худиев: Обратная сторона семьи

            Либерализм умирает


            Петр Акопов: Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Фабрика идей


            Алексей Фирсов: Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            на ваш взгляд


            Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?

            Цена барреля нефти Brent поднялась выше 64,2 доллара

            8 июля 2019, 09:15

            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати

            Мировые цены на нефть утром понедельника, 8 июля, колеблются без единой динамики после роста в пятницу. Рынок поддерживает сильная статистика по рынку труда США, однако рост сдерживается неопределенностью в американо-китайских отношениях.

            К 08.31 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,02% – до 64,25 доллара за баррель, WTI – опускалась на 0,05%, до 57,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

            В пятницу обе марки нефти подорожали более чем на 1%.

            Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года.

            Как сообщал министр энергетики Александр Новак, российский бюджет благодаря договоренностям ОПЕК+ в 2019-2020 годах может получить дополнительно 3,5 трлн рублей.

            Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............