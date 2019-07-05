Цена барреля нефти Brent поднялась выше 63,3 доллара

Мировые цены на нефть в пятницу, 5 июля, движутся разнонаправленно. По итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+.

Так, нефть марки Brent к 08.12 мск подорожали на 0,08 доллара (на 0,13%) – до 63,38 доллара за баррель. На закрытие стоимость составляла 63,3 доллара, передает «Интерфакс».

WTI дешевела на 0,53 доллара (на 0,92%) – до 56,81 доллара за баррель.

С начала недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI – около 3%.

Накануне цена барреля нефти Brent опустилась ниже 63,5 доллара.