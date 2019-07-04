Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 63,5 доллара

Мировые цены на нефть утром четверга, 4 июля, снижаются на фоне данных по запасам сырья в США, которые за неделю снизились меньше, чем прогнозировали аналитики.

Так, цена нефти марки Brent снижалась на 0,55% – до 63,47 доллара за баррель, а стоимость марки WTI – на 0,49%, до 57,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В то же время снижение стоимости «черного золота» продолжает ограничивать принятое на текущей неделе решение ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи сырья на прежних условиях еще на девять месяцев.