Работа учителей в школах стала труднее

Большинство учителей заявили, что в школах стало труднее работать, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном РАНХиГС.

Обзор назван «Мониторинг эффективности школы. Учителя российских школ: проблемы и перспективы». В нем сообщается, что в школах, по словам 73% учителей, работать в последние годы стало труднее; по их мнению, это «связано с ростом сложностей во взаимоотношениях учителей с учащимися», передает ТАСС.

За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками. 79,4% педагогов объясняют сложности в работе бюрократической нагрузкой (в 2017 году так считали 84%).

Авторы исследования обращают внимание на ряд значимых факторов: большой объем учебной нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадрового состава, неразвитость психолого-педагогического сопровождения.

41% педагогов считает, что возникшие трудности также связаны с ЕГЭ (в 2017 году так считали 31,4% учителей), 35% связывают усложнение работы с отношениями с родителями учащихся (38,8% в 2017 году). Еще 11,1% отмечают необходимость постоянно использовать компьютерные технологии (в 2017 году об этой проблеме заявляли 10,3%)

Обзор основан на материалах за 2018 год. Использованы данные Росстата и Министерства просвещения. Проведен опрос учителей в Алтайском и Ставропольском краях, Челябинской области, которые отражают все типы социально-экономического развития в России. Объем выборки составил 2 тыс. 77 человек.